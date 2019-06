Gedenktafel erinnert an Kinobesitzer Mohamed Soliman

Von 1910 leitete er eine Abteilung des Lunaparks, ein in ganz Europa bekannter Vergnügungspark in Halensee . 1915 erwarb er das in wirtschaftliche Not geratene Passage-Theater und das Linden-Cabaret in der Friedrichstraße. Nach dem Ersten Weltkrieg wandelte Soliman das Passage-Theater in ein Kino-Varieté um, das unter anderem Filme von Charlie Chaplin uraufführte. In der Oranienburger Straße 65 hatte Soliman seine letzte Berliner Adresse.