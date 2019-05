Meret Becker steigt 2022 aus Berliner «Tatort» aus

Die Schauspielerin Meret Becker (50) steigt aus dem Berliner «Tatort» aus. «Ab 2022 möchte sie sich anderen künstlerischen Aufgaben widmen und sich auf Neues konzentrieren», teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am 22. Mai 2019 mit.

Becker sagte dazu: «Wir werden am Ende 15 Folgen Berliner «Tatort» zusammen gemacht haben.» Das seien rund sieben gut verbrachte Jahre Lebenszeit. «Es waren unzählige wunderbare Momente mit all den Kollegen, denen ich begegnen durfte, allen voran mein Kollege Mark Waschke, den ich mittlerweile einen Freund nennen würde.» Es habe auch viele Herausforderungen gegeben, die sie nicht missen möchte. «Dennoch war und bin ich ein Streuner, und es ist an der Zeit, meine Neugierde weiter zu stillen und Neues auszuprobieren.»