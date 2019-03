«Prenzlschwäbin» Bärbel Stolz kämpft gegen Perfektionsdruck

In ihrem YouTube-Kanal «Die Prenzlschwäbin» parodiert die in Esslingen geborene Stolz auf Schwäbisch das Leben im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg . Außerdem ist sie Buchautorin («Isch des bio?»). Ab der 250. «SOKO Stuttgart»-Folge, die im Herbst ausgestrahlt werden soll, wird sie in der ZDF-Vorabendserie zu sehen sein. Für Polizisten hat sie seit dem Beginn der Dreharbeiten noch mehr Respekt. «Ich finde, es ist bewundernswert, wenn sie es schaffen, freundlich, souverän und ruhig zu bleiben - und das auch in brenzligen Situationen.»