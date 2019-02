Syrischer Dokumentarfilm mit Berliner Produzenten-Team bei den Oscars

Countdown zu den Oscars für den syrischen Dokumentarfilmer Talal Derki mit seiner deutschen Koproduktion «Of Fathers And Sons - Die Kinder des Kalifats».

Wenige Tage vor der Trophäen-Gala in der Nacht zu Montag (25. Februar 2019) sind in Los Angeles die nominierten Dokumentarfilmer vorgestellt worden. Sein Berliner Produzenten-Team sei gerade rechtzeitig eingetroffen, sagte Derki bei dem Empfang am Dienstagabend (Ortszeit). Mit seinem Film wolle er aufzeigen, wie Kinder radikalisiert werden und wie Gewalt entsteht.