Das Finale der «Jurassic World»-Reihe und der insgesamt sechste Film aus der Welt von «Jurassic Park» soll im Sommer 2021 die Berliner Kinos erreichen.

Der Film soll die beliebte Filmreihe vorläufig abschließen. Die Handlung knüpft an «Jurassic World: Das gefallene Königreich» an. Die Dinosaurier sind aus der Gefangenschaft entkommen und sind nun Teil der Fauna auf der Erde - mit allen Schwierigkeiten, die dieser Umstand mit sich bringt. Ankündigungen zufolge soll sich das Genre von «Jurassic World 3» wieder an den ersten Filmen orientieren - Besucher könnten sich demnach auf einen stärkeren Wissenschaftsfokus mit etwas weniger Action einstellen.