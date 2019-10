Star Wars XIX: Der Aufstieg Skywalkers

Zwei Jahre nach «Star Wars: Die letzten Jedi» kommt der neunte Teil der Star-Wars-Reihe in die Kinos.

Die Handlung knüpft an den Vorgänger an: Der heldenhafte Tod von Luke Skywalker entfacht den Widerstand gegen die Erste Ordnung von Neuem. Generalin Leia führt die Rebellen gegen Kylo Ren an. Besondere Hoffnung ruht auf der letzten Jedi - Rey.