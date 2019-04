Die Fantasy-Reihe geht in die dritte Runde: Zwei Jahre nach «Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen» soll der neue Film aus dem Harry-Potter-Universum in die Kinos gelangen.

Im dritten Teil wird der Kampf zwischen Albus Dumbledore und dem bösen Zauberer Grindelwald weiter erzählt. Während sich Newt und sein Bruder auf Dumbledores Seite stehen, haben sich Queenie und Credence dem Bösen angeschlossen. Noch sind keine Handlungsdetails für Phantastische Tierwesen 3 bekannt. Einigen Äußerungen der Autorin J. K. Rowling zufolge könnte die Handlung nach New York (erster Teil) und Paris (zweiter Teil) nun in Rio de Janeiro stattfinden. Zudem ist ein Zeitsprung in die 1930er Jahre möglich.