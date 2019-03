Das «Suicide Squad»-Spin-off beleuchtet unter der Regie von Cathy Yan die Entwicklung des Charakters Harley Quinn.

Die Handlung von «Birds of Prey» (Originaltitel: Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)) beginnt nach den Geschehnissen von «Suicide Squad». Harley Quinn hat den Joker verlassen. Gemeinsam mit drei Mitstreiterinnen will sie die junge Cassandra von dem bösen Lord Black Mask retten.