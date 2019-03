Mit «Mulan» folgt eine weitere Realverfilmung aus den Studios von Walt Disney. Es gibt jedoch einige Abweichungen zu dem Zeichentrickgfilm aus dem Jahr 1998.

Die Neuverfilmung von «Mulan» orientiert sich an der chinesischen Volkssage «Hua Mulan», auf welcher ebenfalls die Zeichentrickadaptation basiert. Hua Mulan will verhindern, dass ihr alter und kranker Vater wieder in die Armee eingezogen wird. Sie verkleidet sich daher als Mann und reitet an seiner statt. Unter dem Namen «Hua Jun» wird sie zu einem der größten Krieger des Landes.