Berlin, I love you

08. August 2019

In dem neuesten Film aus der Reihe «Cities of Love» geht es auch in «Berlin, I love you» mit Keira Knightley um die Liebe in all ihren Facetten.

Zurück Weiter © dpa Keira Knightley spielt eine der Hauptrollen in dem Film «Berlin, I love you»

© dpa Iwan Rheon spielt eine der Hauptrollen in dem Film «Berlin, I love you»

© dpa Hellen Mirren spielt eine der Hauptrollen in dem Film «Berlin, I love you»

© dpa Mickey Rourke spielt eine der Hauptrollen in dem Film «Berlin, I love you»

© dpa Topmodel Toni Garrn spielt in dem Film «Berlin, I love you»

Wie seine Vorgänger «Paris, je t'aime" und «New York, I love you» wird auch dieses Film weltweit in den Kinos gezeigt. Die «Cities of Love»-Reihe möchte einen ganz speziellen Blick auf die aufregendsten Städte der Welt und seine Bewohner aufzeigen.

Die Besetzung «Berlin, I love you» ist Episodenfilm, der mehrere Liebesgeschichten in der Hauptstadt zusammenführt. Die Hauptrollen spielen Keira Knightley, Helen Mirren, Mickey Rourke und Luke Wilson. Weitere Schauspieler sind Iwan Rheon, Jenna Dewan, Diego Luna, Sibel Kekilli, Toni Garrn und Charlotte Le Bon. Regie führten unter anderem Dennis Gansel, Til Schweiger und Fernando Eimbcke.

«Berlin, I love you»-Drehorte in Berlin Gedreht wurde das Drama unter anderem in einem Hangar des ehemaligen Flughafen Tempelhof, am Ufer der Oberbaumbrücke, am Kottbusser Tor, der Strandbar am Monbijoupark, beim Mauerpark-Karaoke und im Kolonnadenhof der Museumsinsel.

Kinostart Der Termin für den Filmstart von «Berlin, I love you» in Deutschland ist der 08. August 2019. In den USA soll der Film bereits am 08. Februar 2019 veröffentlicht werden.

Trailer: Berlin, I love you

© dpa Kinofilm- Highlights und Premieren 2019/20 Fulminante Blockbuster, überragende Independent-Filme und mutige Filmprojekte: Das Kinojahr hält eine Reihe von hochkarätigen Filmstarts bereit und viele haben ihre Premiere in Berlin. mehr