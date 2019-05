Ein vierter Teil der Men in Black-Filme erscheint im Sommer 2018 mit neuen Gesichtern in den Hauptrollen.

Ein mysteriöser Mord ruft die geheimnisvollen Men in Black auf den Plan: Es häufen sich Hinweise darüber, dass ein Alien verantwortlich ist. Schon lange leben Außerirdische getarnt unter den Menschen - die Agents H und M müssen dafür sorgen, dass der wild gewordene Alien die Tarnung auffliegen lässt. Anders als in den letzten Filmen spielt die Handlung bei «Men in Black International» vornehmlich in London.