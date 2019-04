Knapp vier Jahre nach «The Hateful Eight» bringt Star-Regisseur Quentin Tarantino einen Film über Sektenführer Charles Manson in die Kinos.

Der Film spielt in Hollywood im Jahr 1969. Fernsehschauspieler Rick Dalton und sein Stunt-Double Cliff Booth haben Schwierigkeiten, mit den Veränderungen der Filmwelt Schritt zu halten. Rick hofft auf die Unterstützung von seine berühmten Nachbarin Sharon Tate Polanski. Doch die Schauspielerin gerät in den Fokus von Sektenführer Charles Manson.

Besetzung von Once Upon A Time In Hollywood

Quentin Tarantino präsentiert einen gewohnt hochkarätigen Cast für «Once Upon A Time In Hollywood». In den Hauptrollen sind Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zu sehen. Weitere Rollen werden von Al Pacino, Margot Robbie, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Michael Madsen und Damian Lewis übernommen.