Es: Kapitel 2

27 Jahre ihrem ersten Sieg über das Böse kehren alle Mitglieder des Clubs der Verlierer zurück nach Derry, Maine. Es scheint nämlich, als sei der Clown Pennywise zurückgekehrt um erneut Angst und Schrecken zu verbreiten.

Bis auf Mike Hanlon haben alle «Verlierer» Derry kurz nach den Ereignissen des ersten Filmteiles verlassen und haben es außerhalb von ihrer Kindheitsstadt zum Erfolg gebracht. Gleichzeitig verblassten ihre Erinnerungen an den Clown Pennywise und ihren Kampf gegen ihn. Allein bei Mike trat der Gedächtnisverlust nicht ein. Als es nach 27 Jahren Ruhe in Derry wieder zu mysteriösen Ereignissen und Morden kommt, trommelt er den Club der Verlierer zusammen.



Erneut stellt dieser sich dem verkörperten Böse in den Weg - doch als Erwachsene können sich die Freunde rund um Anführer «Stotter-Bill» nicht mehr auf ihre kindliche Phantasie verlassen, die sie in der Vergangenheit rettete.