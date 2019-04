Spiderman: Far From Home (Homecoming 2)

04. Juli 2019

In der Comicverfilmung «Spiderman: Far From Home» muss sich Spiderman (Tom Holland) nicht nur dem Kampf gegen das Böse widmen, sondern auch die Highschool überleben.

Es geht weiter mit den Abenteuern des New Yorker Superhelden mit Spinnenkräften. Die Handlung des Filmes soll wieder eng an die Geschichte der Avengers geknüpft sein und sogar nur Minuten nach der Handlung von « Avengers 4 » einsetzen. Spiderman erholt sich von der Riesenschlacht und versucht, wieder in sein Leben als Schüler hineinzufinden. Doch schon bald wartet die nächste Herausforderung auf Spidey: Europa wird von gefährlichen Monstern angegriffen.

Besetzung von Spiderman: Far From Home Peter Parker, der hinter Spiderman steckt, wird wieder von Tom Holland gespielt. Der Schurke Vulture (Michael Keaton) bekommt Verstärkung von Jake Gyllenhaal als Mysterio. Regie führt wieder Jon Watts, wie schon bei «Spiderman: Homecoming».

Kinostart: 04. Juli 2019

Kinos: Orte noch nicht bekannt

Trailer Spiderman: Far From Home

