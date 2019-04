Der Actionfilm «Terminator: Dark Fate» ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Serie aus den 80ern mit Arnold Schwarznegger.

Mit «Terminator: Dark Fate» geht die Filmreihe um die Androiden aus der Zukunft in die sechste Runde. Die Handlung des Filmes knüpft direkt an die des zweiten, «Terminator 2 – Tag der Abrechnung», an.