In der Comicverfilmung «Hellboy» muss der Dämon Hellboy (David Harbour) die Menschheit gegen die finstere Magierin Nimue (Milla Jovovich) aus dem Mittelalter verteidigen.

Der Film «Hellboy» ist eine us-amerikanische Produktion von Lionsgate und fällt in das Genre Comic und Action. Hellboy wird nach England gerufen, um an einem uralten Ritual teilzunehmen: Der Riesenjagd. Dabei stößt er jedoch auf eine weitaus gefährlichere Gegnerin, Nimue, die Blutkönigin, die Rache an der Menschheit nehmen will...