Mary Poppins' Rückkehr ist eine Neuverfilmung des beliebten Disney Musicals im London der 1930er Jahre über das geheimnisvollste Kindermädchen der Welt.

Die Besetzung

Mary Poppins' Rückkehr ist das Werk des Regisseur Rob Marshall, der über weitreichende Musical-Film-Erfahrung verfügt ("Annie – Weihnachten einer Waise", "Chicago", "Nine" und "Into the Woods"). In den Hauptrollen spielen Emily Blunt als Mary Poppins, Ben Whishaw, Emily Mortimer und Meryl Streep. Der Soundtrack zum Film stammt vom Songwriter-Duo Marc Shaiman und Scott Wittman.