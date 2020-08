Sommerkino im Tipi am Kanzleramt

28. August: Im Weißen Rößl am Wolfgangsee. Von Ralph Benatzky.

29. August: On the Run - eine Reise ins Glück. Von den Geschwistern Pfister.

30. August: Frau Luna - Operette in zwei Akten. Von Paul Linke.

Drei Highlights aus dem Programm des Tipi am Kanzleramt und der Bar Jeder Vernunft werden Ende August auf dem Vorplatz des Tipi an der frischen Luft gezeigt. Der Eintritt ist kostenlos. Wer das Open Air-Vergnügen kulinarisch abrunden möchte, kann frische Gerichte und kühle Getränke bei dem Küchenteam des Tipi am Kanzleramt bestellen.Folgende Aufführungen werden gezeigt: