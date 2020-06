Sommerkino in den Gärten der Welt

Auf der Dachterrasse des Stilwerks trifft Filmgenuss auf Lebensart.

Zum ersten Mal werden die Gärten der Welt in diesem Jahr zum Open Air-Kino. An drei Abenden können Filmfans in gemütlichen Liegestühlen zwischen Koreanischen und Japanischen Garten Platz nehmen und sich von dem Geschehen auf der Leinwand unterhalten lassen. Der Einlass ist bereits 1,5 Stunden vor Filmstart möglich - genug Zeit, um einen Teil der Gärten vorab flanierend zu erkunden.