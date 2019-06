Freiluftkino im Schloßpark Biesdorf

Auch in Marzahn finden sich im Sommer Berliner ein, die Hollywoodklassiker und spannende Neuentdeckungen unter freiem Himmel genießen wollen.

In der Parkanlage des Schloß Biesdorf werden auch in diesem Jahr die warmen Sommernächte für lange Filmabende genutzt. In der erhabenen Kulisse des Schloßparks erleben Nachtschwärmer und Kinogänger zugleich schöne Abende.