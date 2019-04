Balkonkino auf dem Cecilienplatz

Termine 2019 noch nicht bekannt

Direkt am U-Bahnhof Kaulsdorf Nord der U-Bahnlinie U5 gelegen lädt der Cecilienplatz zum Verweilen ein. Beim Balkonkino verfolgen die Anwohner am Cecilienplatz in Marzahn die Filme von ihrem eigenen Balkon aus.

Besucher bringen sich einfach eine Sitzgelegenheit mit und suchen sich einen Platz vor der Leinwand. Das Balkonkino ist bereits seit 1994 eine Berliner Institution und findet seit 2005 auf dem Cecilienplatz statt.

Auf einen Blick Was: Balkonkino auf dem Cecilienplatz

Saisonstart: Termine 2019 noch nicht bekannt

Saisonende: Termine 2019 noch nicht bekannt

Eintritt: frei

Balkonkino auf dem Cecilienplatz in Hellersdorf zum Stadtplan

