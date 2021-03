Berlinale 2021: Goldener Bär für «Bad Luck Banging or Loony Porn»

Die experimentelle Satire «Bad Luck Banging or Loony Porn» des rumänischen Regisseurs Radu Jude hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen.

Zurück Weiter © dpa Emilia Cibiliu (Katia Pascariu) wird in «Bad Luck Banging or Loony Porn» ungewollt zum Internetstar, weil ein Amateurporno mit ihr dort landet. Die Schule beruft ein Treffen mit den Eltern ein - was folgt, gleicht einem Tribunal.

© dpa Die Satire «Bad Luck Banging or Loony Porn» des Regisseurs Radu Jude hat den Goldenen Bären gewonnen.

© dpa Maren Eggert gewinnt einen Silbernen Bären der Berlinale.

© dpa Maren Eggert verliebt sich in «Ich bin dein Mensch» in einen humanoiden Roboter verliebt.

Der Film erzählt von einer Lehrerin, die wegen eines privaten Sexvideos in Schwierigkeiten gerät. Die Jury zeichnete auch die deutsche Schauspielerin Maren Eggert aus - sie bekam den wichtigsten Schauspielpreis des Festivals.

Silberner Bär für Maren Eggert Die 47-Jährige spielt in der Tragikomödie «Ich bin dein Mensch» von Regisseurin Maria Schrader eine Wissenschaftlerin am Pergamonmuseum. Sie soll einen humanoiden Roboter testen - und verliebt sich in ihn. Eggert bekam den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle, wie die Filmfestspiele in Berlin bekanntgaben.

«Ihre Präsenz machte uns neugierig, ihr Charme sensibel», erklärte die internationale Jury, die ihre Entscheidung online mitteilte. Erstmals wurden die Schauspielpreise nicht mehr getrennt nach Geschlecht vergeben, sondern für Haupt- und Nebenrolle. Der Preis für die beste Leistung in einer Nebenrolle ging an Lilla Kizlinger für den Episodenfilm «Forest - I See You Everywhere».

Preisverleihung erst im Juni Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Wegen der Pandemie fanden die Filmfestspiele vorerst online statt - im Juni soll es ein öffentliches Festival geben. Dann ist auch die Preisverleihung geplant.

In diesem Jahr liefen 15 Beiträge im Wettbewerb. Der Preis der Jury ging an den Dokumentarfilm «Herr Bachmann und seine Klasse». Regisseurin Maria Speth hat dafür über längere Zeit eine Schulklasse im hessischen Stadtallendorf begleitet. «Ich freue mich wirklich wahnsinnig über den Silbernen Bären», teilte sie mit. Sie freue sich darauf, den Film sobald wie möglich mit Publikum im Kino zu sehen.

Großer Preis der Jury für «Wheel of Fortune and Fantasy» Den Großen Preis der Jury erhielt der Episodenfilm «Wheel of Fortune and Fantasy» des Japaners Ryusuke Hamaguchi. Dénes Nagy aus Ungarn bekam den Regiepreis für den Anti-Kriegs-Film «Natural Light», der Südkoreaner Hong Sangsoo den Drehbuchpreis für den Schwarz-Weiß-Film «Introduction». Der Silberne Bär für eine herausragende künstlerische Leistung ging an die Doku «A Cop Movie» über Polizisten in Mexiko.

Wegen der Pandemie gab es keine Filmvorführungen am Potsdamer Platz . Stattdessen konnten Fachleute und Journalisten online Filme schauen. Die Jury bestand aus sechs Regisseurinnen und Regisseuren, deren Filme selbst schon mal einen Goldenen Bären gewonnen haben. Die Jury zeichnete vor allem die artifizielle Kinokunst aus.

«Bad Luck Banging or Loony Porn»: Verstörendes Panorama alltäglicher Menschenfeindlichkeit Im Gewinnerfilm «Bad Luck Banging or Loony Porn» ist schon die Anfangsszene nicht zimperlich. Man sieht einen Mann und eine Frau, die wild zugange sind. Und immer wieder Bilder von einem Penis. Es sind Bilder aus einem Amateurporno, den eine Lehrerin mit ihrem Mann gedreht hat. Das Video landet im Internet und die Lehrerin muss sich nun vor den Eltern ihrer Schüler erklären.

Man sieht ihr bei langen Streifzügen durch die Stadt zu, im Hintergrund heulen Sirenen, irgendwann taucht ein Mensch im Hasenkostüm auf. Regisseur Radu Jude nutzt das als Ausgangssituation, um in einem zweiten Teil ein ausuferndes Puzzle aus Schauspielszenen, historischen Aufnahmen und Zitaten zu zeigen. Er baut ein verstörendes Panorama alltäglicher Menschenfeindlichkeit.

Radu Jude dreht während der Corona-Pandemie «Es ist ein kunstvoll ausgearbeiteter Film, der zugleich ausgelassen ist, intelligent und kindisch, geometrisch und lebendig, auf beste Art ungenau», heißt es im Statement der Jury. Der Film greife das Publikum an, rufe Widerspruch hervor und erlaube doch niemandem, Sicherheitsabstand zu halten. Gedreht wurde der Film während der Pandemie, man sieht viele Menschen mit Mundschutz.

Noch sind die Kinos bundesweit geschlossen, im Sommer plant die Berlinale ein Festival fürs Publikum. Dann sollen auch einige der Filme ins Kino kommen. Bei der Bekanntgabe der Preisträger gingen zwei weitere deutsche Produktionen trotz guter Kritiken leer aus - die Literaturverfilmung «Fabian oder Der Gang vor die Hunde» von Dominik Graf und Daniel Brühls Regiedebüt «Nebenan».

