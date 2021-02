Jury der Berlinale 2021 steht fest

Das Festival bekommt in diesem Jahr eine Jury aus sechs Filmschaffenden.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Berlin umfangreiche Beschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen bis zum Ablauf des 14. Februar 2021 nicht stattfinden. Museen, Galerien und weitere Kultureinrichtungen dürfen bis zum genannten Zeitpunkt nicht öffnen. Weitere Informationen »

Die Regisseurinnen und Regisseure haben in der Vergangenheit selbst einen Goldenen Bären gewonnen. Im März sollen die Preisträger 2021 dann bekanntgeben werden, wie die Festivalleitung am Montag (01. Februar 2021) in Berlin mitteilte.