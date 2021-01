Berlinale: Weniger Ticketverkäufe erwartet

Zur Berlinale werden nach Einschätzung von Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek trotz Verschiebung auf den Sommer wohl deutlich weniger Tickets verkauft werden können.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, gelten in Berlin umfangreiche Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen bis zum Ablauf des 31. Januar 2021 nicht stattfinden. Weitere Informationen »

Publikumsevent der Berlinale in Planung

Im Moment seien sie dafür noch in Abstimmung mit Spielstätten und Freilichtkinos, sagte Rissenbeek dem rbb-Inforadio in einem Interview, das am Dienstag (12. Januar 2021) gesendet wurde. Erst dann habe sie eine Übersicht über die Anzahl der Vorführungen.