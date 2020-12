Kultursenator: Wissen, dass normale Berlinale nicht kommt

Berlins Kultursenator Klaus Lederer ist weiter skeptisch mit Blick auf eine Berlinale im gewohnten Rahmen im Februar.

«Dass eine normale Berlinale wie wir sie hatten nicht kommen wird, wissen wohl alle», sagte der Linke-Politiker am Donnerstag (03. Dezember 2020) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin. «Die Macherinnen und Macher der Berlinale werden in unterschiedlichen Szenarien denken, davon bin ich fest überzeugt.» Gleichzeitig verwies Lederer darauf, das Filmfest sei eine Kultureinrichtung des Bundes, über Details sei er nicht informiert.

© dpa

Die Kultureinrichtungen in Berlin bleiben coronabedingt bis mindestens Mitte Januar geschlossen. Das kündigte Kultursenator Klaus Lederer am Freitag in Berlin an. mehr