Geschlechtsneutrale Preise: Verbände kritisieren Berlinale

Die Entscheidung der Berlinale, Schauspieler nicht mehr getrennt nach Geschlecht auszuzeichnen, ist in Teilen der Filmbranche auf Kritik gestoßen.

Die Einführung der neuen Preise sei ein «Feigenblatt für Innovation», teilte Barbara Rohm vom Gleichstellungsbündnis Pro Quote Film am Dienstag mit. Bisher seien die Filmfestspiele in Berlin von Gendergerechtigkeit weit entfernt. Im Wettbewerb der Berlinale wurden bisher die «beste Darstellerin» und der «beste Darsteller» geehrt. In Zukunft sollen Silberne Bären für die beste Leistung in einer Haupt- und einer Nebenrolle vergeben werden. Die Festivalleitung sprach von einem «Signal für ein gendergerechteres Bewusstsein in der Filmbranche».