Berlinale mit Neufassung von «Berlin Alexanderplatz»

Ebenfalls im Wettbewerb: « The Roads Not Taken » der britischen Regisseurin Sally Potter. Sie erzählt die Geschichte von Leo aus New York, der verschiedene Leben in sich durchmacht, während er an der Realität scheitert. Harten Stoff verspricht auch «DAU. Natasha» von Ilja Chrschanowski und Jekaterina Oertel. Der Film ist Teil des seit 2006 laufenden Kunstprojekts, für das eine Mauer in Berlin gebaut werden sollte, um totalitäre Systeme zu rekonstruieren. Nach Absage des umstrittenen Projekts in Berlin waren Teile in Paris zu sehen.