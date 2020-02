Berlinale-Programm und Gästelisten bekannt

Rund eine Woche vor Beginn der Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind das Programm und die Gästelisten erschienen.

«My Salinger Year» ist Eröffnungsfilm 2020

Eröffnet werden die Filmfestspiele am Donnerstag kommender Woche (20. Februar). Erstmals sollen Kinos in vier deutschen Städten die Feier übertragen. In Häusern in Hamburg, München, Essen und Halle soll nach der Gala dann auch der Eröffnungsfilm «My Salinger Year» mit Sigourney Weaver gezeigt werden, wie das Festival ankündigte.