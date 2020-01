«Berlin Alexanderplatz» geht ins Berlinale-Rennen

Die Neuverfilmung «Berlin Alexanderplatz» von Burhan Qurbani und Christian Petzolds Drama «Undine» gehen ins Rennen um den Goldenen Bären der Berlinale 2020.

Insgesamt 18 Filme konkurrieren diesmal um die Bären-Auszeichnungen, wie der neue künstlerische Leiter Carlo Chatrian am 29. Januar 2020 in Berlin ankündigte. Im Wettbewerb läuft zum Beispiel «Schwesterlein» von den Regisseurinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond mit den Schauspielern Nina Hoss und Lars Eidinger.

Mit dabei sind auch «The Roads Not Taken» von Sally Potter mit Javier Bardem, Laura Linney und Salma Hayek, «There Is No Evil» des iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof und «Siberia» von Abel Ferrara mit Schauspieler Willem Dafoe.