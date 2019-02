«Weil du nur einmal lebst»: Doku über die Toten Hosen auf der Berlinale

Tote-Hosen-Sänger Campino (56) hat im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere eine veränderte Einstellung zum Tourleben entwickelt.

«Wir haben kein Problem mehr damit, uns professionell vorzubereiten, wir empfinden das nicht als Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen. Das war in den ersten Jahren unserer Karriere unmöglich», sagte er vor der Premiere von «Weil du nur einmal lebst» am Freitag (15. Februar 2019) der Deutschen Presse-Agentur. Die Doku, die die Band auf Tour begleitet, ist ein Berlinale Special und läuft nicht im Wettbewerb.

Regisseurin Cordula Kablitz-Post suchte nach dem Erfolgsrezept der Band

«Ich wollte ergründen, was die Band nach all den Jahren noch zusammenhält und was das Erfolgsprinzip ist», sagte Regisseurin Cordula Kablitz-Post. Für Campino sei die neue Perspektive auf die Musiker sehr spannend gewesen - «Wie betrachtet jemand unsere Familie, unsere Seifenblase von außen? Was entdecken die da noch?».