«Amazing Grace»: Berlinale-Film über Aretha Franklin

Soul-Queen Aretha Franklin hat bis zu ihrem Tod 2018 das Entstehen eines Films um die Aufnahme ihres legendären Albums «Amazing Grace» kaum beachtet. Zur 69. Berlinale läuft der erst fast vier Jahrzehnte nach dem Konzert 1972 realisierte Film außer Konkurrenz.

«Franklin hatte zu dem Zeitpunkt einen Filmvertrag und wollte ein Filmstar werden», sagte der Macher des Projektes, der Komponist Alan Elliott, am Freitag (15. Februar 2019) in Berlin. Es gab bereits Barbra Streisand («Funny Girl»), dann sei noch Diana Ross («Lady Sings the Blues») gekommen. Elliott sieht darin den Grund für enttäuschte Erwartungen und eine verpasste (Film-)Karriere. «Franklin wollte nicht mit mir über den Film reden», berichtete Elliott.