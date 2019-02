Für Catherine Deneuve ist Populismus keine Lösung gegen Terrorismus

Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve (75) hat sich bei der Frage nach Ursachen von Terrorismus für mehr Verständnis an Stelle von schnellen Urteilen ausgesprochen.

Gegen populistische Vorschläge von Seiten verantwortlicher Politiker hat sie einen Rat an die Menschen: «Sie sollten die Regierung wechseln», sagte Deneuve am Dienstag (12. Februar 2019) in Berlin vor der Vorstellung des Films «L'adieu à la nuit» («Farewell to the Night») von André Téchiné während der Berlinale.