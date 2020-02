Am ersten Tag der Berlinale wird der Eröffnungsfilm «My Salinger Year» bei der Pressekonferenz vorgestellt.

Zur PK der Eröffnungsfilms am 20. Februar 2020 um 14:05 Uhr werden Philippe Falardeau, Margaret Qualley, Sigourney Weaver und Douglas Booth erwartet. Die genaue Teilnehmerliste wird ca. ein Tag vor der PK bekannt gegeben. Die Pressekonferenz wird mit deutscher Synchronübersetzung übertragen. Der Streaming-Player wird vom Veranstalter der Berlinale bereitgestellt.

Über den Film My Salinger Year

Die Verfilmung des autobiographischen Romans gleichen Namens von Joanna Rakoff dreht sich um die junge angehende Schriftstellerin Joanna. In den 1990er Jahren arbeitet sie in New York als Assistentin der Literaturagentin Margaret. Der spannendste Teil ihrer Aufgaben besteht darin, die Fanpost des notorischen Autors J. D. Salinger zu beantworten.