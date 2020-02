Goldener Ehrenbär - Hommage an Helen Mirren

Für ihr Lebenswerk erhält Helen Mirren bei der 70. Berlinale den goldenen Ehrenbären. Zudem widmen ihr die Internationalen Filmfestspiele Berlin die Hommage.

Über das Lebenswerk von Helen Mirren

Im Laufe ihrer Karriere wurde Helen Mirren unter anderem 2007 mit dem Oscar und dem Golden Globe als Beste Hauptdarstellerin für The Queen ausgezeichnet. Neben zahlreichen internationalen Filmpreisen erhielt sie mit dem Olivier Award, dem Tony Award und dem Drama Desk Award auch die wichtigsten Theaterpreise. 2003 wurde Helen Mirren für ihre schauspielerischen Verdienste als Dame Commander des Order of the British Empire (DBE) ausgezeichnet.



Folgende Filme werden bei der Hommage gezeigt: The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber), The Good Liar (The Good Liar – Das alte Böse), The Last Station (Ein russischer Sommer), The Long Good Friday (Rififi am Karfreitag), The Queen (Die Queen).