Die italienische Film «Ich wollte mich verstecken» (Volevo nascondermi) nimmt in diesem Jahr an dem Bärenrennen teil.

Die möglichen Teilnehmer der PK am 21. Februar 2020 um 17:45 Uhr sind Giorgio Diritti, Elio Germano, Oliver Ewy, und Leonardo Carrozzo. Die Pressekonferenz wird mit deutscher Synchronübersetzung übertragen. Der Streaming-Player wird vom Veranstalter der Berlinale bereitgestellt.

Über den Film Ich wollte mich verstecken

Die Geschichte des Künstlers Antonio Ligabue ist der zentrale Handlungspunkt des Films. Gegen seinen Willen muss er die Schweiz verlassen und nach Italien ziehen. Dort lebt er als Außenseiter und in Armut in einer Hütte am Ufer des Flusses Po. Seine Leidenschaft für das Malen verlässt ihn jedoch nie.