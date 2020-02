Christian Petzold zählt inzwischen zu den Routiniers der Berlinale. Mit «Undine» ist er zum fünften Mal Teil des Wettbewerbs.

Über den Film Undine

Der Film verlegt die Sage um den Wassergeist Undine in das heutige Berlin. Undine, so will es die Sage, ist ein dem Wasser zugehöriger Elementargeist, der sich erst in der Vereinigung mit einem anderen Menschen vollständig fühlt. Wer Undine verrät, muss mit dem Tod rechnen. Im Film ist Undine eine junge Studentin, die von ihrem Freund verlassen wird. Der Mythologie zufolgt müsste Undine ihn töten und ins Wasser zurückkehren. Doch sie weigert sich, ihrer Bestimmung zu folgen.