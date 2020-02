All die Toten

Mit «All die Toten» (Todos os mortos, engl. All the Dead Ones) treten Caetano Gotardo und Marco Dutra den Kampf um den goldenen Bären an.

Mögliche Teilnehmer der PK sind Caetano Gotardo und Marco Dutra (Regisseure), Mawusi Tulani, Clarissa Kiste, Carolina Bianchi, Thaia Perez, Alaíde Costa und Leonor Silveira. Die Pressekonferenz wird mit deutscher Synchronübersetzung übertragen. Der Streaming-Player wird vom Veranstalter der Berlinale bereitgestellt.

Über den Film All die Toten Anhand der Beispiele von Isabel und ihrer Töchter Maria und Ana aus einer Großgrundbesitzer-Familie sowie Iná, einer Sklavin, betrachtet der Film die Umbrüche in Brasilien in den Jahren 1899 und 1900. «All die Toten» dreht sich um drei zentrale brasilianische Nationalfeiertage.

Pressekonferenz: All die Toten

Pressekonferenz: All die Toten

