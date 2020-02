Es gibt kein Böses

Mohammad Rasulofs Wettbewerbsfilm «Es gibt kein Böses» (Sheytan vojud nadarad, engl. There Is No Evil) wird bei der Berlinale-Pressekonferenz vorgestellt.

© Cosmopol Film/Berlinale/dpa

Die Teilnahme von Mohammad Rasulof an der Pressekonferenz am 28. Februar um 14:15 Uhr ist ungewiss, da der Regisseur eine Ausreisegenehmigung der iranischen Regierung benötigt. Weitere mögliche Teilnehmer der Filmvorstellung sind noch nicht bekannt. Die PK wird mit deutscher Synchronübersetzung übertragen. Der Streaming-Player wird vom Veranstalter der Berlinale bereitgestellt.

Über den Film Es gibt kein Böses Die Handlung folgt den Schicksalen von vier Menschen, die jeder auf seine Art von der Todesstrafe im Iran betroffen sind. Zwischen Widerstand und Überleben ringen die vier Protagonisten, dessen Geschichten nur lose miteinander verwoben sind, um individuelle Freiheit in einem despotischen Regime.

Pressekonferenz: Es gibt kein Böses

Der Livestream wird zeitnah zur Veranstaltung freigeschaltet. Alle weiteren Live-Streams der Berlinale finden Sie hier

