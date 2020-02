Mit «The Roads Not Taken» tritt Sally Potter zum dritten Mal in den Wettbewerb um den goldenen Bären.

Über den Film The Roads Not Taken

Ein Tag im Leben von Leo und seiner Tochter Molly. Die beiden verbringen einen Tag in New York. Während sie durch die Stadt streifen, folgen beide ihren eigenen Gedanken. Molly setzt sich mit ihrer Zukunft auseinander. Leo verliert sich hingegen in alternativen Lebenssträngen, welche durch andere Entscheidungen entstanden wären.