Bei der Pressekonferenz stellt Regisseurin Eliza Hittman ihren Wettbewerbsfilm «Never Rarely Sometimes Always» vor.

Über den Film Never Rarely Sometimes Always

Die 17-jährige Autumn lebt in Pennsylvania. Als sie schwanger wird, kann sie in dem Bundesstaat keine Abtreibung vornehmen. Gemeinsam mit ihrer Cousine Skylar reist sie nach New York - ohne zu wissen, wo sie übernachten sollen. Allein die Adresse einer New Yorker Klinik führt sie.