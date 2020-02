Mit dem Liebesdrama «Das Salz der Tränen» (Le sel des larmes) nimmt Regisseur Philippe Garrel an der Berlinale teil. Bei der Pressekonferenz wird der Film vorgestellt.

Über den Film Das Salz der Tränen

Luc stammt aus der französischen Provinz und will an einer Pariser Kunstschule studieren. Zur Aufnahmeprüfung reist er in die Hauptstadt und erlebt dort eine Romanze mit Djemila. Zurück in seinem Heimatdorf knüpft er an seine Beziehung mit Geneviève an, die kurz darauf von ihm schwanger wird. Doch Luc verlässt sie und zieht nach Paris. Sein Vater will sich für Geneviève stark machen.