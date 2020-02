The Woman Who Ran

Auf der Berlinale 2020 tritt der Regisseur Hong Sangsoo mit seinen Film «The Woman Who Ran» (Domangchin yeoja) zum Wettbewerb an. In der Pressekonferenz stellt er seinen Film vor.

Die möglichen Teilnehmer der PK: Kim Minhee, Seo Younghwa, Song Seonmi, Kim Saebyuk, Lee Eunmi, Kwon Haehyo, Shin Seokho und Ha Seongguk. Die Pressekonferenz wird mit deutscher Synchronübersetzung übertragen. Der Streaming-Player wird vom Veranstalter der Berlinale bereitgestellt.

Über den Film Domangchin yeoja (The Woman Who Ran) Als Gamhees Ehemann eine Dienstreise antritt, nimmt sie dies zum Anlass, sich mit ihren drei Freundinnen aus den Randbezirken von Seoul zu treffen. Ihre Begegnungen scheinen lediglich freundliche Plaudereien in sich zu tragen, doch unter der Oberfläche scheint mehr zu lauern, als zunächst angenommen.

Pressekonferenz: Domangchin yeoja (The Woman Who Ran)

