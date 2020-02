Die beiden Regisseure Ilya Khrzhanovskiy und Jekaterina Oertel stellen ihren Film «DAU. Natasha» auf der Pressekonferenz vor. «DAU. Natasha» ist Teil des Wettbewerbs der Berlinale 2020.

Über den Film DAU. Natasha

In einer sowjetischen Einrichtung für Forschung arbeitet in den 50er Jahren das Dienstmädchen Natasha in der Kantine und fällt durch ihre offene und freizügige Art zu Reden, sowie ihrer Vorliebe für Alkohol, auf. Sie stürzt sich in eine Liebschaft und merkt zu spät, dass sie ins Visier der Staatssicherheit geraten ist.