Dei Tragikomödie «Synonyme» (Synonyms) ist Teil des Wettbewerbs der Berlinale 2019. Regisseur Nadav Lapid stellt den Film vor.

Über den Film Synonyme

Der junge Israeli Yoav hat hohe Erwartungen an sein neues Leben in Paris. Er will so schnell wie möglich die französische Nationalität annehmen und seine Herkunft nach Kräften auslöschen. Als ersten Schritt beschließt er, kein Wort Hebräisch mehr zu sprechen. Ein französisches Wörterbuch wird als Folge sein ständiger Begleiter. Doch trotz seines Eifers stößt Yoav immer wieder an Grenzen: Die französischen Wurzeln wachsen viel langsamer, als er sich wünscht.