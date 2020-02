Der Berlinale-Wettbewerbsfilm «Lange Zeit» (Di jiu tian chang - engl. So long, my son) wird bei der Pressekonferenz von Regisseur Wang Xiaoshuai vorgestellt.

Zur PK am 14. Februar 2019 um 12:25 Uhr werden im Podium erwartet: Wang Xiaoshuai (Regisseur, Drehbuch, Produzent), Wang Jingchun (Schauspieler), Yong Mei (Schauspielerin), Qi Xi (Schauspielerin), Ai Liya (Schauspielerin), Wang Yuan (Schauspieler), Du Jiang (Schauspieler), Zhao Yanguozhang (Schauspieler) und Liu Xuan (Produzentin). Die Pressekonferenz wird mit deutscher Synchronübersetzung übertragen. Der Streaming-Player wird vom Veranstalter der Berlinale bereitgestellt.

Über den Film Lange Zeit

Für Yaojun und Liyun besteht das Leben seit dem Unfalltod ihres Sohnes meist nur noch aus Warten auf den Tod. Bei dem Versuch, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, verlassen sie ihre Heimat, ziehen in die Stadt und adoptieren den jungen Liu Xing. Doch nichts hilft wirklich, die Erinnerungen kehren immer wieder zurück.



Über die Geschichte von Yaojun und Liyun rekapituliert Regisseur Wang Xiaoshuai die Veränderungen in China seit der Kulturrevolution in den 1980er Jahren.