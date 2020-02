Regisseurin Agnieszka Holland stellt ihren diesjährigen Wettbewerbsfilm «Mr. Jones» bei der Pressekonferenz vor.

Zur PK am 10. Februar 2019 um 17:20 Uhr werden im Podium erwartet: Agnieszka Holland (Regisseurin, Drehbuch), James Norton (Schauspieler), Peter Sarsgaard (Schauspieler) und Andrea Chalupa (Drehbuchautorin, Produzentin). Die Pressekonferenz wird mit deutscher Synchronübersetzung übertragen. Der Streaming-Player wird vom Veranstalter der Berlinale bereitgestellt.

Über den Film Mr. Jones

Journalist Gareth Jones reist 1933 von Wales in das ukrainische Charkow. Er möchte über die Hungersnot und das Leid berichten, die sich als Folge von Stalins Zwangskollektivierung im Land rasant verbreiten. Das Regime - allen voran Stalin-Freund Walter Duranty - möchte um jeden Preis verhindern, dass Berichte über die Katastrophe an die Öffentlichkeit gelangen. Gareth erhält Unterstützung von der New Yorker Reporterin Ada Brooks.