Wang Quan'an ist auf der Berlinale kein Fremder: Er gewann bereits einen goldenen Bären (2007 für «Tu ya de hun shi») und einen silbernen Bären (2010 für «Tuan Yuan»). Bei der Pressekonferenz stellt er seinen diesjährigen Wettbewerbsfilm «Öndög» vor.

Über den Film Öndög

Eine resolute Hirtin wird in der mongolischen Steppe abgestellt, um eine Leiche und einen jungen Polizisten zu bewachen. Dieser soll die Spurensicherung vornehmen und kennt sich mit den Gefahren der Steppe überhaupt nicht aus. In der kalten mongolischen Nacht wärmen sie sich am Feuer, am Alkohol und aneinander. Sie wissen: Am nächsten Tag werden sich ihre Wege auf immer wieder trennen.