Shebeen Flick - Irish Film Festival

Zum Anlass rund um den St. Patrick's Day zeigt das Shebeen Flick Film Festival irische Produktionen, welche in Deutschland bisher nicht zu sehen waren.

Zum sechsten Mal findet das Shebeen Flick - Irish Film Fest Berlin im Moviemento in Kreuzberg statt. Das Filmfestival präsentiert aktuelle Filme aus Irland, die bisher nicht in Deutschland zu sehen waren. Vor jedem Spielfilm wird ein Kurzfilm gezeigt. Im Anschluss an ihre Filme werden viele Regisseur*innen für eine Unterhaltung mit dem Publikum zur Verfügung stehen. Ein Highlight: die Deutschlandpremiere von «A Date for mad Mary» - unter Anwesenheit des Regisseurs Darran Thornton.