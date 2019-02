Around the World in 14 Films

21. bis 30. November 2019

Das unabhängige Festival "Around the world in 14 films" geht zum 14. Mal auf eine cineastische Weltreise und präsentiert in Berlin und Potsdam Festival-Höhepunkte des jungen Weltkinos.

© dpa

Das Filmfestival präsentiert seit 2006 außergewöhnliche

Werke des aktuellen Weltkinos aus 14 Ländern rund um den Erdball. Die Filme feierten ihre Weltpremieren bei führenden Filmfestivals in Cannes, Venedig, Locarno, San Sebastián oder Toronto. Alle Filme werden traditionell von herausragenden Persönlichkeiten aus Film und Kultur persönlich vorgestellt.

Seit 2015 in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg Schauplatz der Festivals im Jahr 2019 wird voraussichtlich wieder die Berliner Kulturbrauerei sein. Bis einschließlich 2014 war das Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz der zentrale Veranstaltungsort.

Vergabe des interkulturellen Filmpreis 2019 Eine Jury mit Ina Weisse, Christiane Peitz und Ayat Najafi vergibt in deisem Jahr den IFA, den interkulturellen Filmpreis 2019. Hauptförderer des Filmfestivals ist das Auswärtige Amt.

Auf einen Blick Was: Around the World in 14 Films Festival 2019

Wann: 21. bis 30. November 2019

Wo:Kino in der Kulturbrauerei

Tickets: nicht auf Berlin.de verfügbar

Around the World in 14 Films in der Kulturbrauerei zum Stadtplan

Adresse Schönhauser Allee 36 10435 Berlin Zum Stadtplan

