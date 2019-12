Silvester im Kino

Neugierige Kinogänger können sich am 31. Dezember 2019 auf den Weg nach Mitte in das Hackesche Höfe Kino machen. Dort kommen auch in diesem Jahr wieder Preview-Filme auf die Leinwand, die regulär erst 2020 in den deutschen Kinos anlaufen. Gezeigt werden unter anderem « Miles Davis: Birth of the Cool » und eine Überraschungsvorstellung.